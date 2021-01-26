Обнаружен уникальный бронированный Porsche 911

Именно такой авто всплыл недавно в запасниках музея Порше в Штутгарте.





Важный момент – это не работа какого-то тюнинг-ателье (те даже суперкары Ferrari бронируют), а заводская модификация. Построили ее по заказу одного богатого клиента в одном-единственном экземпляре.













За основу взяли стандартное купе Porsche 911 Carrera. Бронировали его композитными материалами, а еще установили пуленепробиваемые стекла толщиной 20 мм. Авто выдерживает обстрел из пистолетов 44 калибра.













Все атрибуты комфорта сохранены – круиз-контроль, электропривод сидений, аудиосистема. Разве что люк в крыше пришлось убрать. Правда, масса Порше 911 выросла до 2,7 тонн, а мотор остался стоковым 300-сильным, так что динамика серьезно пострадала.



