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АвтоМото
Новости
26 января 21, 12:22
Обнаружен уникальный бронированный Porsche 911
Porsche 911
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Мало кто знает, что у Porsche 911 в кузове 996 была бронированная версия.
Именно такой авто всплыл недавно в запасниках музея Порше в Штутгарте.

Важный момент – это не работа какого-то тюнинг-ателье (те даже суперкары Ferrari бронируют), а заводская модификация. Построили ее по заказу одного богатого клиента в одном-единственном экземпляре.



За основу взяли стандартное купе Porsche 911 Carrera. Бронировали его композитными материалами, а еще установили пуленепробиваемые стекла толщиной 20 мм. Авто выдерживает обстрел из пистолетов 44 калибра.



Все атрибуты комфорта сохранены – круиз-контроль, электропривод сидений, аудиосистема. Разве что люк в крыше пришлось убрать. Правда, масса Порше 911 выросла до 2,7 тонн, а мотор остался стоковым 300-сильным, так что динамика серьезно пострадала.


Источник: https://topgir.com.ua/
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