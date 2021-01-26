В Кабмине назвали сроки введения техосмотра

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина министр инфраструктуры Владислав Криклий.





По его словам, принятие этого законопроекта составит почти 20% от обязательств Украины по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС, которые касаются, в частности, экологических норм.





"Например, в непромышленных городах основным фактором загрязнения является именно транспорт. Транспорт – это еще и вопрос безопасности перевозки пассажиров и грузов", - объяснил министр.





По словам министра, такой механизм работает в Европе, где по результатам технического осмотра даже выдают видео, на котором инженер-лаборант проверяет все показатели и называет замечания. При этом существует ответственность владельца или пользователя машины, если будут обнаружены какие-то неисправности, а он их не устроил и из-за этого попал в дорожно-транспортное происшествие.





"В некоторых странах за это даже предусмотрена уголовная ответственность, потому что человек фактически рискует не только собственной жизнью и здоровьем, но и других", - подчеркнул министр.





Владислав Криклий заметил, что негативную реакцию и сопротивления населения вызывает воспоминание о Госавтоинспекции, когда там были сплошные очереди и справку о прохождении техосмотра приходилось покупать.





"Так не должно быть. Мы должны получить контроль и доступ к информации относительно технического и экологического состояния транспортных средств", - подчеркнул он.





Существуют предложения о том, чтобы ввести в действие законопроект постепенно, с переходными положениями, чтобы не обострять общественные настроения.





"Например, начинать с переоборудованных автомобилей, которые впервые ввозятся, они все равно проходят сертификацию. Особой разницы нет – техосмотр или сертификация, если речь идет о сроке раз в два года, то у них еще есть запас времени. Поэтому была логика и алгоритм, в какой редакции предлагается его принять", - сообщил подробности министр.



