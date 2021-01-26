Электрический BMW i4 будет мощнее «заряженной» M4

Итак, топовая версия автомобиля получит электропривод мощностью 530 л.с. Это больше, чем у бензинового седана M3 и купе M4, на базе которых создан электромобиль. Даже в заводских гоночных исполнениях их моторы выдают не более 500 л.с. Однако из-за очевидно большей массы разгон до сотни у электромобиля займет целых четыре секунды.





Схожий по габаритам седан Tesla Model 3 в топовой версии Performance набирает сотню менее чем за 3,5 секунды. Словно оправдываясь на такое очевидное сравнение не в свою пользу, баварцы упирают на лучшую настройку амортизаторов и системы распределения крутящего момента, благодаря чему i4 обещает быть устойчивее электрических конкурентов в поворотах и лучше разгоняться на выходах из виражей.





Максимальный запас хода BMW i4 превысит 600 километров по циклу WLTP, что уже превосходит параметры Tesla. Правда, из сообщения компании не до конца ясно, будет ли самая мощная комплектация одновременно и самой дальнобойной. По слухам в немецкой прессе всего версий будет три. Это заднеприводная машина, которая получит индекс i440, а также та самая мощная полноприводная версия i4 M50. Позже появится и базовая комплектация с индексом i435.





Несмотря на скорую премьеру, новинка поступит в продажу в Германии только поздней осенью этого года. Прежде компания выпустит новые бензиновые версии «Четверки» с кузовами Grand Coupe и кабриолет.



