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25 января 21, 11:56
В Украине готовят сюрприз водителям
Антон Геращенко.
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Проверять на трезвость собираются внезапно.
На следующей неделе Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который позволит патрульным полицейским в целях профилактики останавливать автомобили, чтобы проверить водителей на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, Верховная Рада рассмотрит законопроект №2695, которым предусмотрено право делать внезапные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Таким образом, утверждает Геращенко, действуют полицейские во всех цивилизованных странах, однако в Украине это сейчас не разрешено.

Согласно законопректу, такие проверки будут осуществляться в ночное время (с 22:00 до 8:00), а также в праздничные, выходные дни и в течение следующего дня после таких дней.

"Я очень надеюсь, что этот законопроект поддержат все фракции и все депутатские группы, так как от рук пьяных водителей гибнут избиратели, голосовавшие за каждую политическую силу в надежде что она сделает Украину безопаснее", - подчеркнул Антон Геращенко.

Источник: https://apostrophe.ua/
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