В Украине готовят сюрприз водителям

На следующей неделе Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который позволит патрульным полицейским в целях профилактики останавливать автомобили, чтобы проверить водителей на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения.





Об этом сообщил на своей Facebook-странице заместитель главы МВД Антон Геращенко.





По его словам, Верховная Рада рассмотрит законопроект №2695, которым предусмотрено право делать внезапные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Таким образом, утверждает Геращенко, действуют полицейские во всех цивилизованных странах, однако в Украине это сейчас не разрешено.





Согласно законопректу, такие проверки будут осуществляться в ночное время (с 22:00 до 8:00), а также в праздничные, выходные дни и в течение следующего дня после таких дней.





"Я очень надеюсь, что этот законопроект поддержат все фракции и все депутатские группы, так как от рук пьяных водителей гибнут избиратели, голосовавшие за каждую политическую силу в надежде что она сделает Украину безопаснее", - подчеркнул Антон Геращенко.



