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АвтоМото
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25 января 21, 11:52
Укравтодор отремонтировал и построил более 4 тыс. км дорог
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В 2020 году Укравтодор осуществил рекордное для страны количество ремонтов дорог и искусственных сооружений (мостов, туннелей, эстакад, путепроводов).
За год удалось обновить 4056 км дорог и 158 сооружений, сообщает пресс-служба ведомства.

"Результаты строительства и ремонтов дорог государственного значения в 2020 году. Сколько сделано километров дорог?

3357 км - основа, 2-3 слоя асфальтобетона или цементобетона (за средства государственного бюджета);

161 км - основа, 2-3 слоя асфальтобетона или цементобетона (за счет международных финансовых организаций);

538 км - восстановлен верхний слой асфальтобетона (за средства государственного бюджета)", - отчитывается Укравтодор.

Источник: https://112.ua/
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