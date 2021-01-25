Укравтодор отремонтировал и построил более 4 тыс. км дорог

За год удалось обновить 4056 км дорог и 158 сооружений, сообщает пресс-служба ведомства.





"Результаты строительства и ремонтов дорог государственного значения в 2020 году. Сколько сделано километров дорог?





3357 км - основа, 2-3 слоя асфальтобетона или цементобетона (за средства государственного бюджета);





161 км - основа, 2-3 слоя асфальтобетона или цементобетона (за счет международных финансовых организаций);





538 км - восстановлен верхний слой асфальтобетона (за средства государственного бюджета)", - отчитывается Укравтодор.



