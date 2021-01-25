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25 января 21, 11:49
Сколько штрафов заплатили украинцы за нарушения ПДД в 2020
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Украинцы уплатили почти 200 млн грн штрафов за нарушение ПДД под камерами, более половины – со скидкой 50%.
После введения фотофиксации нарушений ПДД (с 1 июня 2020 года) миллионы украинских автовладельцев заплатили штрафов на около 200 миллионов гривен. При этом большая часть из них оплатили штрафы со скидкой 50%. Такую информацию предоставили в главном сервисном центре Министерства внутренних дел Украины.

Так, согласно предоставленной информации, по состоянию на 28.12.2020, размер административных штрафов, зафиксированных в автоматическом режиме, составил 184 098 236 гривен (около 184 миллионов гривен). В то же время, на 22 декабря в государственном Реестре административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения зафиксировано 1 190 639 постановлений об административном взыскании за правонарушения в ПДД.

При этом количество штрафов, выплаченных со скидкой 50%, составляет 844 570, что составляет более 70 процентов от общего числа. Отметим, что если автовладельцы оплачивают штраф в течение 10 суток с момента его выписки, то они платят по скидке только половину всей суммы.

Источник: http://expert.in.ua/
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