Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.20
USD
28.15
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
25 января 21, 11:47
Toyota вновь запатентовала имя Celica
toyota,Motor,Corporation,
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Самый очевидный ответ — автопроизводитель просто желает сохранить за собой право на это имя.
Компания выпускала семь поколений автомобилей с 1971 по 2006 годы.

Первые три версии были заднеприводными, затем авто перевели на переднй привод. Существовали и полноприводные модификации.

Однако есть и вероятность того, что Toyota рассматривает возможность выпуска нового поколения Celica.

Но тут есть загвоздка, причем не одна. Во-первых, у производителя уже есть модели GR 86 и GR Supra. Как с ними сможет ужиться еще один относительно компактный спорткар?

Во-вторых, в представленной документации не содержится упоминание имени GR Celica. А с учетом того, что все модели и версии с намеками на драйверский характер Toyota выделяет в линейку GR (Gazoo Racing), было бы странно, если Celica вышла без такой приписки.

Отсюда вытекает еще один возможный вариант: Celica кардинально сменит формат. Такое иногда случается: новое поколение Mitsubishi Eclipse вместо купе оказалось кроссовером.

Пока все возможные сценарии использования (или неиспользования) вновь зарегистрированного имени Celica являются лишь домыслами. Сама Toyota на этот счет ничего не заявляла.

Источник: https://avtodream.org/
Ещё по теме:
Компания Porsche подбирает имя для новой модели
В Greenpeace назвали самых "грязных" автопроизводителей
Тoyota презентовала самое мощное в мире авто
В Украине выросли продажи новых автомобилей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине готовят сюрприз водителям
noimageУкравтодор отремонтировал и построил более 4 тыс. км дорог
noimageСколько штрафов заплатили украинцы за нарушения ПДД в 2020
Лента новостей