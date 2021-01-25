Toyota вновь запатентовала имя Celica

Компания выпускала семь поколений автомобилей с 1971 по 2006 годы.





Первые три версии были заднеприводными, затем авто перевели на переднй привод. Существовали и полноприводные модификации.





Однако есть и вероятность того, что Toyota рассматривает возможность выпуска нового поколения Celica.





Но тут есть загвоздка, причем не одна. Во-первых, у производителя уже есть модели GR 86 и GR Supra. Как с ними сможет ужиться еще один относительно компактный спорткар?





Во-вторых, в представленной документации не содержится упоминание имени GR Celica. А с учетом того, что все модели и версии с намеками на драйверский характер Toyota выделяет в линейку GR (Gazoo Racing), было бы странно, если Celica вышла без такой приписки.





Отсюда вытекает еще один возможный вариант: Celica кардинально сменит формат. Такое иногда случается: новое поколение Mitsubishi Eclipse вместо купе оказалось кроссовером.





Пока все возможные сценарии использования (или неиспользования) вновь зарегистрированного имени Celica являются лишь домыслами. Сама Toyota на этот счет ничего не заявляла.



