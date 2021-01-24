“Евробляхерам“ дали последний шанс растаможить автомобили

Этот проект закона 21 января 2021 года одобрил Комитет по вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики Верховной Рады. Он рекомендовал народным избранникам его принять.





Ковальчук призвал украинских «евробляхеров» больше не ждать льгот. Его законопроект – это последние льготы. Он посоветовал платить пошлину при ввозе автомобилей на иностранной регистрации. Иначе придется платить штраф.





Но Ковальчук одновременно с этим сообщил, что в скором времени разработают законопроект, предусматривающий в течение пяти лет постепенное снижения стоимости растаможки автомобилей.





Напомним, «законопроекта Ковальчука» дает льготы на растаможку только на те автомобили, которые были ввезены в Украину до 31 декабря 2020 года. Он также лишает льгот некоторые группы населения.



