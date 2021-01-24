Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.25
USD
28.14
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
24 января 21, 11:23
“Евробляхерам“ дали последний шанс растаможить автомобили
евробляха
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Александр Ковальчук – глава парламентской рабочей группы, которая разработала новый законопроект про растаможку автомобилей на иностранной регистрации. Его, судя по всему, в скором времени утвердят украинские парламентарии.
Этот проект закона 21 января 2021 года одобрил Комитет по вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики Верховной Рады. Он рекомендовал народным избранникам его принять.

Ковальчук призвал украинских «евробляхеров» больше не ждать льгот. Его законопроект – это последние льготы. Он посоветовал платить пошлину при ввозе автомобилей на иностранной регистрации. Иначе придется платить штраф.

Но Ковальчук одновременно с этим сообщил, что в скором времени разработают законопроект, предусматривающий в течение пяти лет постепенное снижения стоимости растаможки автомобилей.

Напомним, «законопроекта Ковальчука» дает льготы на растаможку только на те автомобили, которые были ввезены в Украину до 31 декабря 2020 года. Он также лишает льгот некоторые группы населения.

Источник: https://auto.today.ua/
Ещё по теме:
“Евробляхерам“ начали отказывать в выплате страховки
Mercedes-Benz отзывает 270 тыс. авто C-Class по всему миру
В Украине начали штрафовать «евробляхеров»
Как правильно заводить автомобиль в сильные морозы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Seat представил самый мощный Tarraco на 245 сил
noimageПродажи нового Ford Mustang-E отложили из-за неисправностей
noimageПромывка перед заменой масла: польза или вред мотору
Лента новостей