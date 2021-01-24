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АвтоМото
Новости
24 января 21, 11:21
Продажи нового Ford Mustang-E отложили из-за неисправностей
Ford Mustang-E
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Американская компания Ford приостанавливает поставки нового электрического автомобиля Mustang Mach-E.
По обнародованным данным, отложены поставки сразу нескольких сотен новых машин и связано это с проблемами с качеством.

При этом, какие именно дефекты привели к отставанию от сроков, не сообщается.

Не исключено, что в компании просто хотят дополнительно протестировать некоторые компоненты. Отметим, что первые клиенты начали получать новые Ford Mustang-E еще перед новым годом – пока открытых жалоб на машины не поступало.

Даррен Палмер, являющийся главой компании по производству электрических машин, заявил, что автомобиль является одним из самых качественных среди всех электрокаров на рынке.

В частности, его дверные ручки не примерзают на сильном холоде, а все кузовные элементы установлены ровно. Таким образом, здесь идет явная отсылка к проблемам основных конкурентов из Tesla.

Источник: https://avtodream.org/
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