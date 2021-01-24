Промывка перед заменой масла: польза или вред мотору

Начать нужно с того, что главная цель промывки двигателя перед заправкой его свежим маслом – убрать все то, что оставляет после себя старое масло. Из-за особо неблагоприятных условий работы или из-за банального перепробега даже высококачественное масло под конец срока работы теряет часть своих свойств – и оставляет в моторе немало осевшей грязи. Кроме того, на стенках картера и в его отдаленных уголках остается часть старого масла, и нужно нейтрализовать его воздействие на новую порцию свежего масла.





О проблеме загрязнений, остающихся в двигателе после слива масла, мы знаем очень мало – точнее, находимся тут в плену мифов и стереотипов. Попробуем освободиться от них.





Смолистых и углеродосодержащих отложений, «потерянных» в двигателе старым маслом из-за сработавшихся присадок, бывает особенно много, если оно работало в двигателе долго и тяжело (с перегрузами машины, на высоких оборотах, в условиях большого города). Поэтому так важно промыть двигатель после такой, особо тяжелой эксплуатации.





Многие автомобилисты считают, что для удаления из мотора всех загрязнений достаточно тех моющих присадок, которые штатно присутствуют в масле. Но на самом деле, основные их функции иные. Первая, детергентная присадка препятствует образованию отложений на деталях. Она постоянно поддерживает частицы грязи во взвешенном состоянии, чтобы масло могло донести их до фильтра. Вторая, диспергирующая, не дает загрязнениям слипаться в крупные частицы, которые закупоривают каналы смазки и поры фильтра. Но смывать с деталей мотора эти штатные присадки могут лишь незначительные свежие отложения, которые образуются при бережной эксплуатации агрегата.





А если двигатель постоянно работает под высокими нагрузками, моющих свойств самого масла бывает недостаточно. Вот тут и требуются моющие средства, которые содержатся в специальных промывках, рекомендованных для современного двигателя. И бывают промывки двух типов.





Об эффективности каждой из присадок для определенных случаев можно посоветоваться с экспертами – представителями уважаемых брендов. Есть так называемые промывки-«пятиминутки», которые заливаются на работающем двигателе в старое масло непосредственно перед его заменой, а есть такие, на которых нужно проехать несколько сотен километров.



