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АвтоМото
Новости
23 января 21, 11:59
У новых Peugeot 208 и 2008 не будет версий с ДВС
Peugeot 208 и 2008
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Будущие модели Peugeot B-сегмента, которые придут на смену нынешним хетчбэку 208 и кроссоверу 2008, получат только полностью электрические силовые установки.
Об этом глава французской марки Жан-Филипп Импарато рассказал британскому изданию Auto Express.

Компакт-кары, о которых идет речь, пережили смену генераций лишь в 2019 году.

Помимо бензиновых и дизельных моторов, оба получили модификации с электроприводом – e-208 и e-2008.

У них одинаковые 136-сильный электромотор и батарея емкостью в 50 киловатт-часов, но если хетч может проехать 340 км на одном заряде по циклу WLTP, то более тяжелый паркетник – только 310 км.

Очевидно, новые электромобили появятся не ранее 2025 году. При этом помимо моделей Peugeot, лишиться версий с ДВС могут и другие компактные машины группы PSA, включая DS 3 Crossback, Opel Corsa-e и Mokka-e, Citroen C4.

Источник: https://avtodream.org/
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