У новых Peugeot 208 и 2008 не будет версий с ДВС

Об этом глава французской марки Жан-Филипп Импарато рассказал британскому изданию Auto Express.





Компакт-кары, о которых идет речь, пережили смену генераций лишь в 2019 году.





Помимо бензиновых и дизельных моторов, оба получили модификации с электроприводом – e-208 и e-2008.





У них одинаковые 136-сильный электромотор и батарея емкостью в 50 киловатт-часов, но если хетч может проехать 340 км на одном заряде по циклу WLTP, то более тяжелый паркетник – только 310 км.





Очевидно, новые электромобили появятся не ранее 2025 году. При этом помимо моделей Peugeot, лишиться версий с ДВС могут и другие компактные машины группы PSA, включая DS 3 Crossback, Opel Corsa-e и Mokka-e, Citroen C4.



