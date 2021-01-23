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23 января 21, 11:56
Бывшего сотрудника Tesla обвинили в краже секретов
Tesla Motors
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Компания-производитель электромобилей Tesla обвинила своего бывшего сотрудника в краже секретной информации.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на электронную базу данных федерального суда Северного округа штата Калифорния.

Уточняется, что обвинения в краже коммерческой тайны и нарушении контракта выдвинуты против инженера-программиста Алекса Хатилова. В исковом заявлении не говорится, гражданином какой страны он является. Специалист якобы известен также под именами Алекс Тилов и Сабир Хатилов. Он проживает в городе Сан-Бруно (штат Калифорния).

Его взяли на работу в конце декабря 2020 года. В иске говорится, что Хатилов уже на третий день работы начал похищать файлы и скрипты, написанные на языке программирования Python, в свое облачное хранилище Dropbox, в общей сложности он украл около 26 тысяч файлов. Как уточнили в Tesla, эта информация может дать понять конкурентам «какие системы Tesla считает важными и ценными для автоматизации». Еще компания обвинила его в том, что он пытался замести следы, удалив улики, когда с ним начала работать служба безопасности.

Сам программист рассказывал, что файлы в облаке оказались по ошибке. В интервью The New York Post он говорил, что собирался сделать резервную копию папки на своем компьютере и случайно поместил ее в облачное хранилище. «Я проработал в этой отрасли около 20 лет, и я знаю, что такое конфиденциальные документы, и я никогда, никогда не пытался получить к ним доступ или украсть», — сказал Хатилов. С другой стороны в Tesla настаивают, что загруженные им скрипты не имеют ничего общего с его обязанностями. Хатилова уволили в начале января.

Источник: http://rusjev.net/
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