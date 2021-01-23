Автопарк Нацполиции пополнился новыми автомобилями

С 2021 года начинается их эксплуатация. Это один из крупнейших заказов для автопарка Нацполиции за последнее время.





Седаны Peugeot 301 в исполнении Active поставил львовский дилер бренда. Они оснащены 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 л. с. и 5-ступенчатой МКПП.





Автомобили подготовлены к условиям использования в Украине. Их подвеска усилена, установлена и защита днища. Комплектация включает подогрев сидений, зеркал и нижней части лобового стекла. Периодичность ТО увеличена до 20 тыс. км, что снижает затраты на эксплуатацию.





Естественно, для нужд Нацполиции Peugeot 301 доработали. Компания Спец-Ком-Сервис установила спецсигналы и средства связи, а также раскрасила автомобили в полицейские цвета.











