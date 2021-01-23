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АвтоМото
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23 января 21, 11:48
Great Wall вернется к выпуску минивэнов
Great Wall
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Сейчас готовится производственная площадка, где «пропишутся» сразу две новинки из сегмента MPV с кодовыми индексами М81 и М83.
Минивэнам достанется новейшая платформа Lemon. Такие авто смогут похвастаться несущей конструкцией кузова и максимальным комфортом. Техническая начинка у них будет разная.

Флагманский минивэн получит турбомотор на два литра. Второй оснастят полуторалитровым двигателем. На домашнем рынке новинкам от Great Wall придётся конкурировать с дешёвыми минивэнами Wuling.

Напомним, первый минивэн от Great Wall появился в продаже ещё в 2007-м. С конвейера такой минивэн сходил около семи лет. Новинка носила имя Cowry.

Это был нелицензионный клон Toyota Voxy 2001 модельного года. Минивэн вышел с богатым перечнем доступных опций и тремя моторами на выбор.

Источник: https://avtodream.org/
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