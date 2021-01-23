Great Wall вернется к выпуску минивэнов

Минивэнам достанется новейшая платформа Lemon. Такие авто смогут похвастаться несущей конструкцией кузова и максимальным комфортом. Техническая начинка у них будет разная.





Флагманский минивэн получит турбомотор на два литра. Второй оснастят полуторалитровым двигателем. На домашнем рынке новинкам от Great Wall придётся конкурировать с дешёвыми минивэнами Wuling.





Напомним, первый минивэн от Great Wall появился в продаже ещё в 2007-м. С конвейера такой минивэн сходил около семи лет. Новинка носила имя Cowry.





Это был нелицензионный клон Toyota Voxy 2001 модельного года. Минивэн вышел с богатым перечнем доступных опций и тремя моторами на выбор.



