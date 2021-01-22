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АвтоМото
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22 января 21, 12:41
Полиция получит право останавливать авто “без причины“
полиция
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На следующей неделе нардепы Верховной Рады рассмотрят законопроект № 2695, который предусматривает усиление ответственности за отдельные нарушения ПДД и расширяет полномочия полицейских на дорогах. Об этом в Фейсбуке сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Если народные депутаты утвердят этот законопроект, то полицейские получат право практически без причины останавливать автомобили. В рамках «профилактических мероприятий».

Правда, есть одно небольшое «но». Такое право у правоохранителей будет только ночью (с 22:00 до 08:00), а также в выходные и праздничные дни.

Законопроект также предусматривает, что водитель, которого остановили полицейские, не должен будет передавать им свои документы. Их достаточно показать. Кроме того, водитель не обязан выключать двигатель, держать руки на руле и так далее.

При проведении «профилактических мероприятий» полицейские не должны предупреждать водителей про свое присутствие какими-либо дорожными знаками, фишками или сигналами.

Источник: https://auto.today.ua/
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