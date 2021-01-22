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АвтоМото
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22 января 21, 12:38
Самые популярные в Украине электрокары с пробегом
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Украинцы в 2020 году поддержали мировой тренд на переход на электромобили - машины с электроприводом по-прежнему были популярны среди покупателей, хотя на уровень продаж повлияла эпидемия коронавируса и вызванный ею кризис.
Автоэксперты назвали марки электрокаров с пробегом, которые пользуются спросом среди украинских.

Пополнение украинского автопарка легковыми электромобилями можно увидеть на диаграмме. Преобладают первые регистрации электрокаров с пробегом, новых зарегистрированных в Украине авто относительно мало. К тому же, в стране уже развился внутренний рынок электромобилей - предложение перепродаж на внутреннем рынке по объемам в последние 3 месяца 2020 года сравнялась с импортом.

Согласно данным Главного сервисного центра МВД в 2020 году всего зарегистрировано 11 182 электрических авто, из них 4586 - внутренние перепродажи, а 6596 - импорт.

Новых ЕА на первую регистрацию в СЦ МВД в течение года было подано 637 штук. Общий объем парка ЕА в Украине составляет около 25 тысяч легковушек.

Самым популярным производителем электромобилей на вторичном рынке стал Nissan благодаря высоким продажам постоянного бестселлера Leaf. Также большой спрос в Украине имеют электромобили Tesla. Они и являются основой рынка - в целом за год количество продаж авто от этих двух производителей составила в Украине 7,3 тыс., тогда как всех остальных - 3,9 тыс.

Бренды, чьи электроавтомобили больше всего покупали в 2020 году

Nissan (4245 шт.)
Tesla (3022 шт.)
Chevrolet (688 шт.)
Renault (581 шт.)
Fiat (526 шт.)
Volkswagen (460 шт.)
BMW (327 шт.)
Mercedes-Benz (276 шт.)
KIA (266 шт.)
Smart (142 шт.)

Рейтинг новых электромобилей

Audi e-Tron (122 шт.)
Hyundai Ioniq (111 шт.)
Jaguar i-Pace (83 шт.)
Hyundai Kona (62 шт.)
Porsche Taycan (58 шт.)
BMW i3 (52 шт.)
Tesla Model X (33 шт.)
JAC IEV 7S (24 шт.)
Nissan Leaf (20 шт.)
BYD E-6 (9 шт.)

Источник: https://apostrophe.ua/
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