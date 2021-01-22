Самые популярные в Украине электрокары с пробегом

Автоэксперты назвали марки электрокаров с пробегом, которые пользуются спросом среди украинских.





Пополнение украинского автопарка легковыми электромобилями можно увидеть на диаграмме. Преобладают первые регистрации электрокаров с пробегом, новых зарегистрированных в Украине авто относительно мало. К тому же, в стране уже развился внутренний рынок электромобилей - предложение перепродаж на внутреннем рынке по объемам в последние 3 месяца 2020 года сравнялась с импортом.





Согласно данным Главного сервисного центра МВД в 2020 году всего зарегистрировано 11 182 электрических авто, из них 4586 - внутренние перепродажи, а 6596 - импорт.





Новых ЕА на первую регистрацию в СЦ МВД в течение года было подано 637 штук. Общий объем парка ЕА в Украине составляет около 25 тысяч легковушек.





Самым популярным производителем электромобилей на вторичном рынке стал Nissan благодаря высоким продажам постоянного бестселлера Leaf. Также большой спрос в Украине имеют электромобили Tesla. Они и являются основой рынка - в целом за год количество продаж авто от этих двух производителей составила в Украине 7,3 тыс., тогда как всех остальных - 3,9 тыс.





Бренды, чьи электроавтомобили больше всего покупали в 2020 году





Nissan (4245 шт.)

Tesla (3022 шт.)

Chevrolet (688 шт.)

Renault (581 шт.)

Fiat (526 шт.)

Volkswagen (460 шт.)

BMW (327 шт.)

Mercedes-Benz (276 шт.)

KIA (266 шт.)

Smart (142 шт.)





Рейтинг новых электромобилей





Audi e-Tron (122 шт.)

Hyundai Ioniq (111 шт.)

Jaguar i-Pace (83 шт.)

Hyundai Kona (62 шт.)

Porsche Taycan (58 шт.)

BMW i3 (52 шт.)

Tesla Model X (33 шт.)

JAC IEV 7S (24 шт.)

Nissan Leaf (20 шт.)

BYD E-6 (9 шт.)



