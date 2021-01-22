На дорогах Украины появятся 600 камер автофиксации нарушений

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.





«Мы установили 55 камер в Киеве и Киевской области. В перспективе – установка по всей стране 600 камер в течение 3-4 лет», – сказал Варченко.





Также советник озвучил некоторые данные статистики. По данным МВД, ежегодно в Украине фиксируют до 150 тысяч ДТП. В них погибают 3,5 тысячи украинцев. Причиной 30% из них оказывается превышение скорости. Еще 20% аварий происходит из-за нарушений правил маневрирования и 10% – по вине пьяных водителей.





«Этот «кровавый урожай» собирает нарушение скоростного режима. То есть там, где нужно ехать 50 км/ч плюс разрешенные 20, человек едет 180 км/ч, потому что считает, что у него хороший автомобиль и он искусный водитель в свои 19 лет», – отметил Варченко.





Также представитель МВД напомнил о принятой правительством в декабре 2020 года Стратегии безопасности дорожного движения. В соответствии с ней к 2024 году смертность на дорогах Украины в результате ДТП снизится как минимум на 30%.





В 2021 году на реализацию этой стратегии направят 2,4 млрд грн. Эти средства планируют потратить на строительство кольцевых развязок нового типа, освещение пешеходных переходов, расширение системы автоматической фотовидеофиксации и другие мероприятия, которые позволят обезопасить всех участников дорожного движения.



