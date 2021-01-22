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АвтоМото
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22 января 21, 12:22
Mazda MX-5 превратили в ретрородстер
Mazda MX-5
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Компания Hurtan занимается выпуском псевдоклассических автомобилей с 1991-го.
Впервые модель Grand Albaycin появилась в 2008-м. Она была сделана на базе Renault Clio второго поколения.

Теперь за основу взяли японский родстер Mazda MX-5 ND.

Силовой каркас кузова здесь сохранен от Mazda: оригинал узнается по форме дверей и лобовому стеклу. Как и исходная Mazda, Grand Albaycin будет доступен в виде родстера и тарги с жесткой сдвижной крышей.



Оригинальные наружные кузовные панели отформованы из пластика — они формируют экстерьер в стиле спорткаров 30-х годов.

Существенных технических отличий от Mazda не предусмотрено. Здесь тоже используются бензиновые атмосферные моторы Skyactiv-G объемом 1,5 (132 л.с.) и 2,0 л (184 л.с.).



В 2021 году Hurtan собирается построить 30 таких машин. Цены пока не объявлены.

Источник: https://avtodream.org/
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