Mazda MX-5 превратили в ретрородстер

Впервые модель Grand Albaycin появилась в 2008-м. Она была сделана на базе Renault Clio второго поколения.





Теперь за основу взяли японский родстер Mazda MX-5 ND.





Силовой каркас кузова здесь сохранен от Mazda: оригинал узнается по форме дверей и лобовому стеклу. Как и исходная Mazda, Grand Albaycin будет доступен в виде родстера и тарги с жесткой сдвижной крышей.













Оригинальные наружные кузовные панели отформованы из пластика — они формируют экстерьер в стиле спорткаров 30-х годов.





Существенных технических отличий от Mazda не предусмотрено. Здесь тоже используются бензиновые атмосферные моторы Skyactiv-G объемом 1,5 (132 л.с.) и 2,0 л (184 л.с.).













В 2021 году Hurtan собирается построить 30 таких машин. Цены пока не объявлены.



