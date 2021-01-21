Украинских водителей предупредили о новых штрафах

Народные избранники захотели навести порядок на парковочных местах для водителей инвалидов. Для этого инициативной группой был разработан соответствующий законопроект, предусматривающий наказание для несоблюдающих правила граждан. По мнению законотворцев, следить за порядком обязаны инспектора парковок.





Не секрет, что порой некоторые отчаянные автолюбители занимают для своих машин места, предназначенные инвалидам. С такою несправедливость решили бороться депутаты Верховной Рады.





Группа депутатов предложило нововведение, согласно которому штрафовать таких водителей обяжут инспекторов по парковке. Это делается для того, чтобы лишний раз не отвлекать полицию для решения проблемы с парковкой.





Законопроект имеет порядковый номер 4594. Он зарегистрирован в Верховной Раде и имеет название "О внесении изменений в статью 219 Кодекса Украины об административных правонарушениях".





По этому документу предполагается, что полномочия инспекторов парковки будут существенно расширены.





Кстати, сейчас в их обязанности входит рассмотрение дел о нарушении Правил дорожного движения. В частях 1, 3 и 6 ст.122 КУпАП, где предусмотренна ответственность за нарушение правил стоянки и остановки.





Также за нарушения порядка и правил платной парковки, предусматриваемой частями 1, 2 и 8 ст.152-1 КУпАП.





В будущем законе депутаты хотят разрешить инспекторам парковок по части 5 ст.122 КУпАП, заниматься местами стоянок предназначенными для инвалидов или машин, которые перевозят таких людей.

Уточняем, что сейчас этими вопросами занимается полиция.

Авторы законопроекта хотят освободить полицию от решения таких вопросов. Ведь они обязаны заниматься более серьезными делами. Парковочные инспектора станут активней реагировать на такие правонарушения со стороны некоторых водителей.



