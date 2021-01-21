Ford представил салон Bronco First Edition Black Onyx

Судя по снимкам, в салоне, оформленном в чёрном оттенке, использованы винил, кожаная отделка, контрастная строчка на сиденьях, серебристая и серая на дверных панелях, центральной консоли, ремнях безопасности и приборной панели.





По предположениям, производство Ford Bronco стартует в мае, а первые автомобили появятся в дилерских центрах летом.





Как и ожидалось, First Edition является самым дорогим вариантом модели с начальной стоимостью в 57 410 долларов (4,213 млн рублей) за 2-дверные исполнение и 61 605 долларов за 4-дверное.





Стоит упомянуть, что презентация возрождённого пикапа Ford Bronco состоялась в июле 2020 года.





Линейка двигателей данной модели представлен двумя бензиновыми моторами EcoBoost: речь идёт о 274-сильной (420 Нм) «турбочетвёрке» объёмом 2,3 литра и 315-сильном (542 Нм) агрегате V6 объёмом 2,7 литра.





Вместе с силовыми установками может функционировать 7-скоростная механическая трансмиссия и 10-ступенчатая автоматическая коробка передач.



















