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21 января 21, 11:40
Водителей предупредили о заснеженных дорогах в пяти областях
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На утро четверга, 21 января, небольшой снег выпал в 2 областях. Дороги заснеженные в 5 областях. Проезд по основным дорогам обеспечен.
«Местами небольшой снег в Киевской, Ровненской областях, Закарпатской области небольшой дождь, во Львовской области местами снег с дождем, в Одесской области местами туман, в других областях без осадков. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в областях, где наблюдаются осадки, мокрое. В Запорожской, Луганской, Закарпатской, Львовской и Черниговской областях местами заснеженное», - сказано в сообщении «Укравтодора».

На перевальных участках дорог в Закарпатской области местами небольшой дождь, во Львовской области местами снег. Покрытие местами мокрое, на Ужоцком перевале местами заснеженное.

В областях с осадками выполняются работы по расчистке проезжей части и обочин дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами.

Напомним, синоптики прогнозировали снег в Житомирской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Также известно, что температура воздуха на большей части территории Украины поднимется до плюсовых значений.

Источник: https://ru.slovoidilo.ua/
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