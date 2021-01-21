Водителей предупредили о заснеженных дорогах в пяти областях

«Местами небольшой снег в Киевской, Ровненской областях, Закарпатской области небольшой дождь, во Львовской области местами снег с дождем, в Одесской области местами туман, в других областях без осадков. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в областях, где наблюдаются осадки, мокрое. В Запорожской, Луганской, Закарпатской, Львовской и Черниговской областях местами заснеженное», - сказано в сообщении «Укравтодора».





На перевальных участках дорог в Закарпатской области местами небольшой дождь, во Львовской области местами снег. Покрытие местами мокрое, на Ужоцком перевале местами заснеженное.





В областях с осадками выполняются работы по расчистке проезжей части и обочин дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами.





Напомним, синоптики прогнозировали снег в Житомирской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.





Также известно, что температура воздуха на большей части территории Украины поднимется до плюсовых значений.



