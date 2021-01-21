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21 января 21, 11:34
Украинец создал гибрид "Запорожца" и "УАЗа (ВИДЕО)
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Впечатляет видом и возможностями.
Харьковчанин Антон Казаринов с другом собрали гибрид "Запорожца" и УАЗа.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Типичное ХТЗ Харьков".

Автомобиль получился высокий, на больших колесах. Когда его люди видят на улицах, то просят сфотографироваться. В город на нем не выехать, но Антон катает на нем 6-летнюю дочь.

Казаринов рассказал, что "Запорожец" купили за 500 долларов через Instagram. Над новым авто работали 2 месяца после основной работы и по выходным.

"Запорожец", наверное, потому что прикольно. От УАЗика здесь остались мосты, частично, "роздатка" и коробка. Все остальные узлы и агрегаты собирались так: все что лежало в гараже, все что можно купить", - рассказал Казаринов.

По его словам, авто делалось не для соревнований и не для преодоления препятствий. Но он может ехать по бездорожью на ровне с другими полноприводными машинами. Упор делался на внешний вид.


Источник: https://apostrophe.ua/
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