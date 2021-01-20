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АвтоМото
Новости
20 января 21, 10:24
Новый пикап Nissan Frontier дебютирует 4 февраля
Nissan Frontier
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В начале следующего месяца, 4 февраля, наконец-то будет представлен абсолютно новый пикап Nissan Frontier.
Подробности не рассказываются, однако внешность пикапа рассекретили во время премьеры нового Navara.

Так поклонники марки узнали, что модернизированный Frontier получит новую радиаторную решётку с сетчатым узором, изящную головную оптику со встроенными ДХО на светодиодах, рельефный капот и пр.

При отделке салона пикапа будут использоваться более качественные материалы. На этом официальные подробности заканчиваются, однако благодаря фотошпионам мы знаем, что пикап получит аналоговый датчики и новую мультимедиа.

Руль может получить кожаную оплётку и функцию обогрева, а прорезиненные дверные ручки украсят металлические вставки.

В движение пикап будет приводить 310-сильный мотор V6 на 3,8 литра, сочетающийся с 9АКПП и полным приводом.

Обновлённый Nissan Frontier представят в паре с кроссоверов Pathfinder 2022 года.

Источник: https://avtodream.org/
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