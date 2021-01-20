Авто, которые расходуют меньше всего топлива

Машины, которые потребляют минимальное количество бензина и идеально подходят для города.





Kia Picanto





5,6 л/100 км





Автомобиль оснащен 67-сильным литровым мотором с тремя цилиндрами. На трассе расход топлива уменьшается до 3,7 литра. Машина продается только с механической коробкой. До сотни автомобиль разгоняется за 14,3 секунды.





Nissan Qashqai dCi





5,6 л/100 км





Дизельный кроссовер с вариатором в таком варианте будет иметь только передний привод. Мотор объемом 1,6 л развивает 130 лошадиных сил. 100 км/ч дизельный Qashqai достигает за 11,1 секунды.





Mini Cooper





5,9 л/100 км





Стильный Mini в начальном исполнении с механической коробкой тоже является одним из самых экономичных авто. Баварский трехцилиндровый мотор объемом 1,5 л развивает 136 л.с. и способен разогнать Cooper быстрее 200 км в час.





Citroen C4 Sedan HDI





5,9 л/100 км





За городом потребление топлива снижается до 4,2 л на 100 километров. Дизельные версии седана оснащаются мотором 1,6 л (114 л.с.) и механической коробкой передач. При этом дизельные версии C4 продаются дешевле большинства бензиновых.





Audi A3





6,1 л/100 км





Этот представитель премиального сегмента потребляет 6,1 л/100 км, но это — с механической коробкой передач. Бензиновый турбомотор 1,4 TSI развивает 150 л.с., а максимальная скорость достигает 220 км в час.





BMW 118i





6,2 л/100 км





Эту машину можно назвать самой экономичной на рынке среди заднеприводных. У нее тот же 1,5-литровый мотор мощностью 136 л.с., что и у базового Mini. До 100 км авто разгоняется за 8,5 с до 100 км/ч. Максимальная скорость - 210 км/ч.



