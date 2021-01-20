Ford обновил товарный знак Thunderbird

Еще 13 января Ford подал заявку на использование товарного знака Thunderbird, который может быть использован для «автомобилей, а именно концептуальных автомобилей; четырехколесных автомобилей».





Автопроизводители часто используют товарные знаки еще до того, как придумывают для себя потенциальный автомобиль, так как это просто способ сохранить эти имена для возможного использования в будущем.





Что касается имени Thunderbird для Ford, американская марка могла подать заявку на новый товарный знак, чтобы другие компании не смогли претендовать на использование данного имени. Сообщается, что в последние годы Ford обновлял товарный знак несколько раз, последний раз в 2016 году.





Упоминание «концептуальных автомобилей» в заявке также может указывать на планы относительно концепт-кара (при условии, что автосалоны когда-нибудь вернутся), но не полноценной серийной модели.





За десятилетия производства Thunderbird приобрел множество форм. Начиная с 1955 года Thunderbird был представлен как двухместный спортивный автомобиль, после он превратился в более удобный «личный роскошный автомобиль», а затем в специальный NASCAR с аэродинамическим кузовом.





После короткого перерыва Thunderbird вернулся в 2002 модельном году с ретро-стилем. Несмотря на первоначальную шумиху, эта версия просуществовала недолго. И была снята с производства с 2005 модельного года, и с тех пор название Thunderbird не используется.





В отличие от многих других знаковых шильдиков, Thunderbird всегда менялся в соответствии со временем. Создав электрический Mustang Mach-E, Ford также продемонстрировал, что не боится повторно использовать классические имена.





Так что, возможно, Thunderbird вернется в еще одной новой форме.



