Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.20
USD
28.22
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
20 января 21, 10:18
Ford обновил товарный знак Thunderbird
Ford обновил товарный знак Thunderbird
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Американская компания подала новую заявку на товарный знак Thunderbird в Управление по патентам и товарным знакам США. Но это не значит, что скоро появится новый Ford Thunderbird.
Еще 13 января Ford подал заявку на использование товарного знака Thunderbird, который может быть использован для «автомобилей, а именно концептуальных автомобилей; четырехколесных автомобилей».

Автопроизводители часто используют товарные знаки еще до того, как придумывают для себя потенциальный автомобиль, так как это просто способ сохранить эти имена для возможного использования в будущем.

Что касается имени Thunderbird для Ford, американская марка могла подать заявку на новый товарный знак, чтобы другие компании не смогли претендовать на использование данного имени. Сообщается, что в последние годы Ford обновлял товарный знак несколько раз, последний раз в 2016 году.

Упоминание «концептуальных автомобилей» в заявке также может указывать на планы относительно концепт-кара (при условии, что автосалоны когда-нибудь вернутся), но не полноценной серийной модели.

За десятилетия производства Thunderbird приобрел множество форм. Начиная с 1955 года Thunderbird был представлен как двухместный спортивный автомобиль, после он превратился в более удобный «личный роскошный автомобиль», а затем в специальный NASCAR с аэродинамическим кузовом.

После короткого перерыва Thunderbird вернулся в 2002 модельном году с ретро-стилем. Несмотря на первоначальную шумиху, эта версия просуществовала недолго. И была снята с производства с 2005 модельного года, и с тех пор название Thunderbird не используется.

В отличие от многих других знаковых шильдиков, Thunderbird всегда менялся в соответствии со временем. Создав электрический Mustang Mach-E, Ford также продемонстрировал, что не боится повторно использовать классические имена.

Так что, возможно, Thunderbird вернется в еще одной новой форме.

Источник: https://avtodream.org/
Ещё по теме:
Ford представил гибридный минивэн Tourneo Custom
В США вспыхнул автовоз полный электроавтомобилей Tesla
Mercedes-Benz отзывает из США 750 тысяч автомобилей
Ferrari выпустила на продажу уникальный суперкар. ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Новый пикап Nissan Frontier дебютирует 4 февраля
noimageАвто, которые расходуют меньше всего топлива
noimageВ Киеве столкнулись сразу шесть авто - движение парализовано
Лента новостей