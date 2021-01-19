Рейтинг лучших семейных автомобилей 2021 года

Британский журнал AutoExpress.co.uk собрал топ-10 лучших семейных авто 2021 года. О подборке рассказали на MMR.net.ua. Сконструировать семейное авто таким образом, чтобы в дальнейшем оно получало статус лучшего - дело не простое. Среди всей потребительской массы на рынке доля потенциальной клиентуры с детьми является огромной, соответственно кипит конкуренция производителей за симпатии в этом секторе.





В Auto Express проанализировали рынок семейных авто. Во внимание были взяты все типы кузовов: хэтчбеки, седаны, универсалы, кроссоверы, минивэны ... В итоге было выбрано только 10 моделей.





Skoda Superb Combi

Hyundai Ioniq

Peugeot 508 SW

Opel Insignia Caravan

Skoda Scala

Volkswagen Golf

Toyota Corolla

Skoda Karoq

Kia e-Niro

Citroen Berlingo XL.



