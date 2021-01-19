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АвтоМото
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19 января 21, 11:45
Рейтинг лучших семейных автомобилей 2021 года
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Какие авто подойдут для всей семьи.
Британский журнал AutoExpress.co.uk собрал топ-10 лучших семейных авто 2021 года. О подборке рассказали на MMR.net.ua. Сконструировать семейное авто таким образом, чтобы в дальнейшем оно получало статус лучшего - дело не простое. Среди всей потребительской массы на рынке доля потенциальной клиентуры с детьми является огромной, соответственно кипит конкуренция производителей за симпатии в этом секторе.

В Auto Express проанализировали рынок семейных авто. Во внимание были взяты все типы кузовов: хэтчбеки, седаны, универсалы, кроссоверы, минивэны ... В итоге было выбрано только 10 моделей.

Skoda Superb Combi
Hyundai Ioniq
Peugeot 508 SW
Opel Insignia Caravan
Skoda Scala
Volkswagen Golf
Toyota Corolla
Skoda Karoq
Kia e-Niro
Citroen Berlingo XL.

Источник: https://sud.ua/
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