Рейтинг лучших семейных автомобилей 2021 года

Британский журнал AutoExpress.co.uk собрал топ-10 лучших семейных авто 2021 года. О подборке рассказали на MMR.net.ua. Сконструировать семейное авто таким образом, чтобы в дальнейшем оно получало статус лучшего - дело не простое. Среди всей потребительской массы на рынке доля потенциальной клиентуры с детьми является огромной, соответственно кипит конкуренция производителей за симпатии в этом секторе.
В Auto Express проанализировали рынок семейных авто. Во внимание были взяты все типы кузовов: хэтчбеки, седаны, универсалы, кроссоверы, минивэны ... В итоге было выбрано только 10 моделей.
Skoda Superb Combi
Hyundai Ioniq
Peugeot 508 SW
Opel Insignia Caravan
Skoda Scala
Volkswagen Golf
Toyota Corolla
Skoda Karoq
Kia e-Niro
Citroen Berlingo XL.