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АвтоМото
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19 января 21, 11:36
Автогиганты FAW и Audi запустили в Китае совместный проект
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Совместная компания FAW-Audi за прошлый год продала в материковой части Китая 726 288 автомобилей
Первая китайская автомобилестроительная компания (FAW), немецкая компания Audi и администрация города Чанчунь, административного центра провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, запустили совместный проект производства электромобилей.

Согласно соглашению, заключенному тремя сторонами в понедельник по видеосвязи, в рамках проекта планируется внедрение архитектуры PPE (Premium Platform Electric).

Ожидается, что производство будет запущено в 2024 году на автозаводе в Чанчуне. Его строительство обойдется в более чем 30 миллиардов юаней (около 4,62 миллиарда долларов США).

На сегодняшний день автоконцерн Audi поставил на китайский рынок примерно 7 миллионов автомобилей. Совместная компания FAW-Audi за прошлый год продала в материковой части Китая 726 288 автомобилей, что стало рекордным показателем за последние 30 с лишним лет с момента выхода Audi на китайский рынок.

Источник: https://metallurgprom.org/
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