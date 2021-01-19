Автогиганты FAW и Audi запустили в Китае совместный проект

Первая китайская автомобилестроительная компания (FAW), немецкая компания Audi и администрация города Чанчунь, административного центра провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, запустили совместный проект производства электромобилей.





Согласно соглашению, заключенному тремя сторонами в понедельник по видеосвязи, в рамках проекта планируется внедрение архитектуры PPE (Premium Platform Electric).





Ожидается, что производство будет запущено в 2024 году на автозаводе в Чанчуне. Его строительство обойдется в более чем 30 миллиардов юаней (около 4,62 миллиарда долларов США).





На сегодняшний день автоконцерн Audi поставил на китайский рынок примерно 7 миллионов автомобилей. Совместная компания FAW-Audi за прошлый год продала в материковой части Китая 726 288 автомобилей, что стало рекордным показателем за последние 30 с лишним лет с момента выхода Audi на китайский рынок.



