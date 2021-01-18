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18 января 21, 11:48
Самые популярные электрокары в Украине
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В последнее время, популярность электрокаров в Украине постоянно растет.
Об этом свидетельствует и свежая статистика о количестве новых электрокаров за декабрь 2020 года.

Так, в декабре автопарк электрокаров в Украине вырос на 632 автомобиля, а этом на 8% больше, чем год назад.

Подавляющее большинство электрокаров, которые получили украинские номера в декабре были легковыми – 598 штук. При этом было и немало коммерческих электромобилей – 34 штуки (на треть больше, чем в прошлом году).

В декабре, как и в предыдущие месяцы, основная часть украинского рынка электромобилей составляют машины с пробегом.

Если говорить о 2020 году, то украинцы купили около 7,5 тысячи электромобилей. Из них чуть более 7 тысяч – легковые, а грузовые – всего 359 штук. При этом средний возраст легковых авто, которые регистрировали в Украине в 2020, составил 5 лет, а для грузовых – 7.

Самым популярным электрокаром в Украине все еще остаются Nissan Leaf (2180 шт.). В то же время, на вторую позицию взлетела новинка прошлых лет - Tesla Model 3 (865 штук). Не отстает от нее и старший брат Tesla Model S (753 шт). Почетное четвертое место - Chevrolet Bolt (474 шт). Замыкает пятерку лидеров Tesla Model X (366 регистраций в год).

Источник: https://toneto.net/
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