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18 января 21, 11:46
Дороги "Большого строительства" платными не будут
дорога
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Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") опровергает информацию о том, что за проезд по дорогам, построенным и отремонтированным в рамках программы "Большое строительство", будет взиматься плата.
"Сейчас в социальных сетях распространяется информация о том, что некоторые дороги, обновленные и построенные в рамках "Большого строительства", вскоре станут платными. Но это не так. Дороги "Большого строительства" всегда будут бесплатными", - подчеркивают в "Укравтодоре".

В Госагентстве автодорог напомнили, что 23 декабря 2020 г. на заседании правительства было принято постановление, которое устанавливает максимальный размер платы за разовый проезд исключительно по тем дорогам, которые построены в рамках концессии, передает "Интерфакс-Украина".

"В Украине еще нет ни одной построенной на средства частных инвесторов дороги. То есть ни одна из дорог "Большого строительства" не может стать платной. Единственная цель постановления - создать условия для начала диалога с инвесторами по реализации концессионных проектов в Украине", - подчеркивают в "Укравтодоре".

В Госагентстве автодорог также отметили, что строительство концессионных платных дорог обязательно предполагает наличие бесплатной альтернативы.

По информации ProfiDOM.com.ua, в ноябре 2020 г. "Укравтодор" совместно с IFC (Всемирный банк) и Министерством инфраструктуры Украины презентовали программу государственно-частного партнерства в дорожной отрасли, в рамках которой на первом этапе планируется передать инвесторам шесть пилотных участков дорог общей протяженностью 1400 км.

"На этих участках инвестор не имеет права взимать плату за проезд, зато будет зарабатывать на придорожной инфраструктуре и плате за доступность из Государственного дорожного фонда", - отмечают в "Укравтодоре".

Источник: http://profidom.com.ua/
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