Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.04
USD
28.22
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
18 января 21, 11:44
Как заводить дизельные авто в сильный мороз
мороз
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Известный украинский автогонщик и журналист Алексей Мочанов поделился советом, как завести автомобиль на дизеле зимой в сильный мороз.
Об этом в Фейсбуке рассказал известный украинский автогонщик и журналист Алексей Мочанов.

По его словам, на приборной панели, когда включается зажигание - загорается "спиралька".

"Сели в машину. Включили зажигание. Не заводим, не крутим стартер. Ждем когда потухнет спиралька. Не заводим. Выключаем зажигание. Включаем опять. Ждем когда потухнет. Не заводим. Выключаем зажигание. И так 4-5 раз. После этого заводим. Схватится и заведется легче. Быстрее", - советует эксперт.

Автогонщик отмечает, что на мороже в -20 "дизель" может завестись, дернуться и заглохнуть, но не стоит нервничать, а достаточно просто повторить описанную процедуру.

При этом, если машина продолжает глохнуть, значит в баке застыл гель.

"Нужно тянуть в тепло и отогревать, ждать пока размерзнется. Напоминаю: за ночь у вашей машины остыл не только двигатель и салон с сидухами, а весь автомобиль. И греть его нужно - весь. В движении! Заводим. Даем потарахтеть 2-3 минуты на месте на холостом ходу. Не больше! И начинаем движение", - отмечает Мочанов.

В то же время у тех, кто эксплуатирует коробку-автомат - "желательно после того как завел удерживать тормоз и переключить селектор выбора передач в D (Drive) и постоять эти две-три минуты именно так. Остыла коробка. Остыли редуктор (-ы), амортизаторы, резинки, резина (шины), все смазываемые соединения. Дайте им прогреться на ходу, никуда не торопясь. Просто потихоньку трогайтесь с места и едьте. Неспеша", - советует журналист.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Исследование о безопасности езды на летних шинах в мороз
Гонщик Мочанов обратился к водителям из-за зимней резины
Готовится проект строительства завода для электромобилей
“АвтоКрАЗ“ может прекратить свое существование до конца года
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Самые популярные электрокары в Украине
noimageДороги "Большого строительства" платными не будут
noimageРассекречен самый дорогой кроссовер от Great Wall
Лента новостей