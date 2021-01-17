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АвтоМото
Новости
17 января 21, 14:03
В Китае показали новый Kia Sportage
Kia Sportage
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В Китае официально представили новый Kia Sportage. Правда, это не глобальная модель, которая продается, в том числе, в Украине, а китайская версия. Называется он – Kia Sportage Ace.
Sportage Ace получил очень большую радиаторную решетку, новые светодиодные фары, спойлер на крыше. Сзади чувствуется влияние Kia Sorento и Telluride.

Обратите внимание на оранжевую полосу внизу бампера. Это свидетельствует о том, что перед нами «спортивная» версия GT Line.

В Китае показали новый Kia Sportage

В салоне теперь есть виртуальная приборная панель с 8-дюмовым сенсорным дисплеем. В качестве опции покупателям предложат адаптивный круиз-контроль, системы активной безопасности.

В линейку двигателей Kia Sorento входят 2,0-л бензиновый силовой агрегат (160 л.с.), который работает вместе с 6-ступенчатыми механической или автоматической коробкой передач, а также 1,0 л турбомотор (200 л.с.), который работает вместе с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Ранее дизайнеры AUTO BILD показали, как будет выглядеть Kia Sportage нового, пятого, поколения в его глобальной версии.





Источник: https://auto.today.ua/
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