Sportage Ace получил очень большую радиаторную решетку, новые светодиодные фары, спойлер на крыше. Сзади чувствуется влияние Kia Sorento и Telluride.





Обратите внимание на оранжевую полосу внизу бампера. Это свидетельствует о том, что перед нами «спортивная» версия GT Line.





В Китае показали новый Kia Sportage





В салоне теперь есть виртуальная приборная панель с 8-дюмовым сенсорным дисплеем. В качестве опции покупателям предложат адаптивный круиз-контроль, системы активной безопасности.





В линейку двигателей Kia Sorento входят 2,0-л бензиновый силовой агрегат (160 л.с.), который работает вместе с 6-ступенчатыми механической или автоматической коробкой передач, а также 1,0 л турбомотор (200 л.с.), который работает вместе с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.





Ранее дизайнеры AUTO BILD показали, как будет выглядеть Kia Sportage нового, пятого, поколения в его глобальной версии.



















