Херсонскую дорогу будут ремонтировать за 116 млн. грн.

Стоимость ремонта составляет 116,44 млн. грн. Работы "Евродор" должен завершить до конца 2021 г.





На тендер пришло еще пять компаний: ООО "Ростдорстрой", ЧАО "Хмельницкое дорожно-строительное управление №56", ООО "Совместное украинско-немецкое предприятие "Автострада"", ООО "Онур Конструкцион Интернэшнл" и ООО "Гранит-001". Две последние компании к торгам не допустили.





В результате торгов ожидаемая стоимость работ (120,91 млн. грн.) снизилась на 3%.

"Евродор" был образован в 2008 г. в Луганске. В прошлом году компания получила подряды на 1,28 млрд. грн.



