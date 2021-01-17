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17 января 21, 14:00
Херсонскую дорогу будут ремонтировать за 116 млн. грн.
дорога
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Служба автомобильных дорог в Херсонской области и ООО "СК "Евродор"" заключили договор на текущий средний ремонт дороги общего пользования государственного значения Т-22-07 /Т-04-03/ - Высокополье - Большая Александровка - Берислав на участке км 69+000 - км 78+200.
Стоимость ремонта составляет 116,44 млн. грн. Работы "Евродор" должен завершить до конца 2021 г.

На тендер пришло еще пять компаний: ООО "Ростдорстрой", ЧАО "Хмельницкое дорожно-строительное управление №56", ООО "Совместное украинско-немецкое предприятие "Автострада"", ООО "Онур Конструкцион Интернэшнл" и ООО "Гранит-001". Две последние компании к торгам не допустили.

В результате торгов ожидаемая стоимость работ (120,91 млн. грн.) снизилась на 3%.
"Евродор" был образован в 2008 г. в Луганске. В прошлом году компания получила подряды на 1,28 млрд. грн.

Источник: http://profidom.com.ua/
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