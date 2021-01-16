Как правильно заводить автомобиль в сильные морозы

Эксперты детально рассказали, как запускать двигатели автомобилям на «механике» или на «автомате».





Для того чтобы холода для водителя и его автомобиля прошли без неприятных сюрпризов и последствий, достаточно следовать десятке простых, но эффективных советов, пишет AutoOboz.





Итак, что же нужно делать, чтобы ваша «ласточка» без проблем пережила холодные условия:





Своевременная замена АКБ. Если вы давно не меняли аккумулятор, то это необходимо сделать до того, как он окончательно выйдет из строя. В сильный мороз после ночного простоя на открытой стоянке машина может не завестись. В среднем современные АКБ служат по 4-5 лет. В любом случае перед запуском двигателя рекомендуется включить на 10-15 секунд дальний свет, чтобы прогреть электролит и увеличить отдачу АКБ.





Уровень бензина. В зимнее время никогда не допускайте, чтобы уровень бензина/дизеля в баке был менее половины его емкости. Со временем, даже при использовании самого качественного топлива, в баке появляется незначительное количество воды, которая в мороз может вызвать закупортку топливопровода.





Выключение мультимедиа. Перед запуском двигателя необходимо выключить все мультимедиа, подогревы стекол и сидений, световые приборы и т.д;





Правильный запуск «механики». На машинах с механической коробкой передач перед включением стартера выжать сцепление и убедиться, что рычаг КП находится в нейтральном положении. Отпускать сцепление следует плавно и через 5-10 секунд после начала работы двигателя;





Включение стартера. Включать его следует не более чем на 5 секунд, повторяя попытки через 15-20 секунд. После 4-5 неудачных проб стоит прекратить попытки запуска.





Использование специальных спреев. Средство для запуска двигателя продается в магазинах автохимии. Это смесь горючих газов, а также присадок, защищающих детали двигателя от вредного краткосрочного воздействия высоких температур. Перед использованием внимательно прочтите инструкцию по применению. Как правило, препарат из аэрозоля впрыскивается в воздушный фильтр или впускной коллектор.





Нормализовать обороты двигателя перед поездкой. Не торопитесь сразу выезжать на дорогу, дайте оборотам двигателя опуститься до нормальной для холостого хода отметки, а жидкостям – достичь рабочей температуры. Кроме того, ни в коем случае не пытайтесь ускорить процесс прогрева активным использованием педали "газа".





Запуск «автомата». Если автомобиль оснащен АКП, следует постоять пару минут на месте, переведя селектор в положение D или последовательно пройтись селектором по всему диапазону передач. Для владельцев машин с МКП не будет лишним, выжав сцепление, проверить работу механизма переключения передач.





Плавные маневры. Первые 20-30 минут движения не следует резко набирать скорость и резко тормозить, чтобы предотвратить повышенный износ узлов и агрегатов.





Запастись специальным комплектом стартовых проводов для АКБ.



