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АвтоМото
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16 января 21, 12:49
Водителей предупредили о гололедице на дорогах в субботу
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Синоптики "Укргидрометцентра" предупредили, что 16 января на дорогах Украины ожидается гололедица.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"По информации Укргидрометцентра, 16 января на дорогах Украины гололедица (I уровень опасности, "желтый")", - говорится в сообщении.

Водителей попросили быть внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать опасных маневров.

В Киеве 10 декабря из-за гололеда пострадали 163 человека, а именно 150 взрослых и 13 детей. За период непогоды на автодорогах Киевской области произошло 72 ДТП различной сложности. Из-за ухудшения погодных условий в столице образовались значительные пробки.

Источник: https://112.ua/
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