Водителей предупредили о гололедице на дорогах в субботу

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).





"По информации Укргидрометцентра, 16 января на дорогах Украины гололедица (I уровень опасности, "желтый")", - говорится в сообщении.





Водителей попросили быть внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать опасных маневров.





В Киеве 10 декабря из-за гололеда пострадали 163 человека, а именно 150 взрослых и 13 детей. За период непогоды на автодорогах Киевской области произошло 72 ДТП различной сложности. Из-за ухудшения погодных условий в столице образовались значительные пробки.



