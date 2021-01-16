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16 января 21, 12:46
В Украине начали штрафовать «евробляхеров»
евробляха
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Патрульная полиция Украины начала активно штрафовать владельцев автомобилей на иностранной регистрации.
Об этом сообщают активисты общественной организации «АвтоЕвроСила». Несколько протоколов на штраф выписали «евробляхерам» Харькова. Каждый из штрафов на сумму 8500 гривен.

По словам активистов, при каждом случае наложения штрафа, полиция сообщала, что «открыли таможенную базу», поэтому и штрафуем. В то же время, руководство полиции Харькова утверждает, что доступа к таможенной базе не давали.

Активисты опубликовали в сети несколько видео общения с правоохранителями на тему штрафов для владельцев автомобилей на иностранной регистрации.

В организации «АвтоЕвроСила» утверждают, что подобными действиями, патрульные полицейские превышают данные им полномочия. Также, активисты напоминают о действии меморандума между МВД и «АЕС».

«АвтоЕвроСила» обещает свою поддержку владельцам автомобилей на иностранной регистрации Харькова, которые столкнулись с подобной ситуацией. Председатель общественной организации Олег Ярошевич сообщает, что уже получено 15 заявлений о штрафах «евробляхеров» в Харькове и области.



Источник: https://avtoblog.ua/
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