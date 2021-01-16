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АвтоМото
Новости
16 января 21, 12:43
Mercedes-Benz отзывает 270 тыс. авто C-Class по всему миру
C-Class
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Mercedes-Benz анонсировал отзыв моделей C-Class W205 по всему миру из-за повышенного риска возгорания.
Компания затронет 270 тыс. машин 2014/2018 годов выпуска с 4-цилиндровыми бензиновыми установками M274.

Поскольку программное обеспечение (ПО) для исправления проблемы ещё недоступно, клиенты пока получили только уведомления о планируемом отзыве.

Из-за неисправности диодов в выпрямителе генератора переменного тока может возникнуть короткое замыкание в стартерной батарее, когда силовая установка длительное время работает на холостом ходу.

Это может привести к перегреву генератора и возгоранию в моторном отсеке.

Также немецкие дилеры Jeep в начале 2021-го начали проверку электропроводки электронных замков рулевого управления (ESL) у 2 240 единиц авто Wrangler JL.

При обнаружении износа или повреждений проводятся ремонтные работы.

Источник: https://avtodream.org/
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