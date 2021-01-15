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15 января 21, 12:59
«Укравтодор» начнет капремонт 5 мостов
Укравтодор
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Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») планирует в 2021 году начать ремонт пяти мостовых переходов в рамках государственного инвестиционного проекта «Малый Карпатский круг», призванного соединить три области единым маршрутом.
Согласно сообщению «Укравтодора», уже объявлены тендеры на капремонт пяти мостовых переходов, работы по которым начнутся в этом году.

В рамках «Малого Карпатского круга» планируется восстановить 249 км дорог государственного значения и 37 искусственных сооружений. Уже отремонтировано 68 км.

Планируется, что в рамках проекта в 2021 году международная трасса М-06 Киев — Чоп во Львовской области получит 51,5 км нового покрытия. Кроме того, в области ремонтируются 24 км дороги Т-14-24 Сколе — Славское.

Закарпатская область в 2021 году отремонтирует 128,8 км дороги Р-21 Долина — Хуст.

В Ивано-Франковской области инвестпроект предусматривает восстановление 45 км автодороги Долина – Хуст. Работы возобновятся с началом строительного сезона.

В целом за 2020 год «Укравтодор» в рамках проекта на Закарпатье восстановил 67,8 км.

«Малый Карпатский круг» включает участки шести дорог госзначения, которые проходят через центральную часть Карпат во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Цель проекта, который реализуется в рамках «Большого строительства», — улучшить туристическую инфраструктуру в горной местности. Дороги восстанавливают по маршрутному принципу.

Напомним, в ноябре 2020 года в Закарпатской области открыли для движения транспорта высокогорную дорогу государственного значения - Т-07-18 Нижние Ворота - Воловец - Межгорье.

Источник: https://novavlada.info/
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