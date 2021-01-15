«Укравтодор» начнет капремонт 5 мостов

Согласно сообщению «Укравтодора», уже объявлены тендеры на капремонт пяти мостовых переходов, работы по которым начнутся в этом году.





В рамках «Малого Карпатского круга» планируется восстановить 249 км дорог государственного значения и 37 искусственных сооружений. Уже отремонтировано 68 км.





Планируется, что в рамках проекта в 2021 году международная трасса М-06 Киев — Чоп во Львовской области получит 51,5 км нового покрытия. Кроме того, в области ремонтируются 24 км дороги Т-14-24 Сколе — Славское.





Закарпатская область в 2021 году отремонтирует 128,8 км дороги Р-21 Долина — Хуст.





В Ивано-Франковской области инвестпроект предусматривает восстановление 45 км автодороги Долина – Хуст. Работы возобновятся с началом строительного сезона.





В целом за 2020 год «Укравтодор» в рамках проекта на Закарпатье восстановил 67,8 км.





«Малый Карпатский круг» включает участки шести дорог госзначения, которые проходят через центральную часть Карпат во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Цель проекта, который реализуется в рамках «Большого строительства», — улучшить туристическую инфраструктуру в горной местности. Дороги восстанавливают по маршрутному принципу.





Напомним, в ноябре 2020 года в Закарпатской области открыли для движения транспорта высокогорную дорогу государственного значения - Т-07-18 Нижние Ворота - Воловец - Межгорье.



