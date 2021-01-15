Как отменить штраф полиции за стоянку в неположенном месте

Стоянка — это прекращение движения автомобиля на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой (высадкой) пассажиров, загрузкой (разгрузкой) груза.





Поэтому для применения такого штрафа инспектор должен доказать сам факт стоянки продолжительностью не менее 5 минут. То есть инспектор должен сделать на служебный видеорегистратор непрерывную видеозапись такой стоянки, продолжительность которой не может быть меньше 5 минут.





Однако на практике полицейские этих требований не придерживаются и приобщают к постановлению или фото с места происшествия или короткое видео, которые не подтверждают продолжительность прекращения движения автомобиля более 5 мин. Само же постановление не может быть доказательством нарушения правил стоянки.





В результате суды отменяют такие штрафы за не доведение инспектором именно факта стоянки продолжительностью не менее 5 мин, как это предусмотрено Правилами дорожного движения.



