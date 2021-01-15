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АвтоМото
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15 января 21, 12:44
Nissan анонсировал выход «заряженного» Nissan Kicks Autech
Nissan Kicks Autech
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Японский автопроизводитель объявил о выпуске кроссовера Nissan Kicks с 15 января.
Базовый кастомный автомобиль с приставкой «AUTECH» в названии будет доступен у дилеров марки с 3 марта.

Не так давно изданием speedme.ru были опубликованы фотографии кроссовера Nissan Kicks, доработанного придворным ателье Autech.

Новинка отличалась от серийных автомобилей бамперами, горизонтальными светодиодными ДХО, фирменным цветом кузова рядом других деталей.

В этот раз компания опубликовала снимки интерьера кроссовера.



Мы сообщали, что в салоне все осталось, как и прежде, за исключением использованных материалов — они более качественные. Изменению подверглась и цветовая гамма. Новинка получила фирменный черно-синий салон, кожаную отделку передней панели и руля и синюю прострочку.



К сожалению, модель от Autech будет представлена в единственном исполнении. Так, Nissan Kicks получит передний привод и мотор HR12DE объемом всего 1,2 литра. Не исключено, что его отдачу повысят до 120 л.с. мощности.

Стоимость модели для внутреннего рынка составит от 3,11 млн иен.

Источник: https://avtodream.org/
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