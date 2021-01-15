Nissan анонсировал выход «заряженного» Nissan Kicks Autech

Базовый кастомный автомобиль с приставкой «AUTECH» в названии будет доступен у дилеров марки с 3 марта.





Не так давно изданием speedme.ru были опубликованы фотографии кроссовера Nissan Kicks, доработанного придворным ателье Autech.





Новинка отличалась от серийных автомобилей бамперами, горизонтальными светодиодными ДХО, фирменным цветом кузова рядом других деталей.





В этот раз компания опубликовала снимки интерьера кроссовера.













Мы сообщали, что в салоне все осталось, как и прежде, за исключением использованных материалов — они более качественные. Изменению подверглась и цветовая гамма. Новинка получила фирменный черно-синий салон, кожаную отделку передней панели и руля и синюю прострочку.













К сожалению, модель от Autech будет представлена в единственном исполнении. Так, Nissan Kicks получит передний привод и мотор HR12DE объемом всего 1,2 литра. Не исключено, что его отдачу повысят до 120 л.с. мощности.





Стоимость модели для внутреннего рынка составит от 3,11 млн иен.



