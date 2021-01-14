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14 января 21, 20:38
Как безопасно ездить в мороз и снегопад: полиция дала советы
снег
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Тем временем Киев сковали пробки в результате снегопада.

В результате сильного снегопада, который пришел в Киев 14 января, и его спутницы - гололедицы, город уже стоит в пробках, и непростые погодные условия будут осложнять жизнь автомобилистам еще как минимум несколько дней. И не только в столице: на востоке снег лежит уже два дня, а скоро снег и морозы накроют всю Украину.

В связи с этим патрульная полиция Киева в своем Телеграм-канале разместила несколько простых советов, которые помогут водителям снизить риск ДТП в снежную погоду.

В полиции советуют:

- избегать резких маневров на дороге и снижать скорость при приближении к пешеходным переходам; 
- увеличить дистанцию между автомобилями; 
- при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию. - пешеходам рекомендуется быть внимательными на проезжей части и переходить дорогу только в разрешенных для этого местах.

- Призываем участников дорожного движения быть особенно внимательными и осторожными. Помните о правилах дорожного движения, - резюмировали в полиции.

Ранее Центр общественного здоровья МОЗ Украины дал населению страны советы - как вести себя в морозы. Кроме того, украинцев призвали в морозы не выходить на улицу без крайней надобности. К автомобилистам это тоже относится: в ближайшие дни, если есть возможность, без машины лучше обойтись.

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Киев уже стоит в пробках

К вечеру 14 января в Киеве образовались существенные пробки - их обеспечил час пик на фоне снегопада. Движение затруднено в центральной части столицы, мостах и основных магистралях. Об этом свидетельствуют данные Google maps.

В центральной части столицы движение затруднено на Крещатике, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицах Михайловской, Грушевского, Шелковичной, Бассейной, Владимирской, Мечникова, Жилянской, Большой Житомирской, Саксаганского, Льва Толстого.

Серьезные пробки отмечены на Южном мосте, мостах Метро и Патона. Также движение затруднено на проспекте Победы, улицах Гетьмана, Борщаговской, Чоколовском бульваре, Воздухофлотском проспекте, улицах Гончара, Сечевых Стрельцов, проспекте Лобановского, Голосеевском проспекте и Окружной дороге.

Проблемы есть и на левом берегу - на Броварском проспекте, улице Окипной, проспекте Соборности, Харьковском шоссе, Дарницкой площади, проспекте Гагарина, Днепровской набережной.
kp.ua
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