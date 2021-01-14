Как безопасно ездить в мороз и снегопад: полиция дала советы

В результате сильного снегопада, который пришел в Киев 14 января, и его спутницы - гололедицы, город уже стоит в пробках, и непростые погодные условия будут осложнять жизнь автомобилистам еще как минимум несколько дней. И не только в столице: на востоке снег лежит уже два дня, а скоро снег и морозы накроют всю Украину.

В связи с этим патрульная полиция Киева в своем Телеграм-канале разместила несколько простых советов, которые помогут водителям снизить риск ДТП в снежную погоду.

В полиции советуют:

- увеличить дистанцию между автомобилями;