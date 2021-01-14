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АвтоМото
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14 января 21, 12:18
BMW полностью отказывается от «робота»
BMW
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Как сообщает портал BMW Blog, баварская марка больше не будет устанавливать на свои модели 7-скоростной «робот».
Как пишет издание, нововведение по исключению «робота» с двойным сцеплением из оснащения моделей BMW коснётся даже спортивных автомобилей из подразделения М. Напомним, что на сегодняшний день единственная модель из М-сегмента, которая имеет роботизированную трансмиссию, это купе BMW M2.

При этом последние обновлённые модели спортивного подразделения — седан M3 и купе M4 — могут иметь в своём арсенале механическую коробку передач либо 8-ступенчатый «автомат» ZF. Все будущие новинки баварской марки также будут получать аналогичную трансмиссию.

По мнению портала BMW Blog, решение баварской компании связано с тем, что АКПП имеет более широкие возможности для калибровки под разные нужды. Также считается нецелесообразным разрабатывать новую роботизированную коробку передач для электрифицированных моделей марки. И, наконец, более количество передач даёт возможность уменьшить расход топлива благодаря оптимизации передаточного отношения.

Источник: https://newsyou.info/
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