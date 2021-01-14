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АвтоМото
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14 января 21, 12:14
Renault разработал бюджетный электромобиль
Twingo,Gordini,Renaultsport
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В Интернет просочились фотографии нового электромобиля Renault, который создан вместе с китайской компанией JMCG (Jiangling Motors Corporation Group). Называется он Yi Ezoom.
Недорогой электромобиль Renault разработан специально для китайского рынка. Он там будет продаваться под брендом Yi. Его длина достигает 4675 мм, ширина – 1835 мм, высота - 1480 мм, а колесная база - 2750 мм.

Силовая установка состоит из электромотора мощностью 150 л.с. и литий-ионной батарей. Динамические характеристики этого электрокара пока не известны. Мы также пока не знаем, какой у него запас хода.



Официальная премьера нового французско-китайского электромобиля состоится в ближайшие месяцы. Но ждать его в других странах не нужно, ведь он создан только для рынка Китая.

Французский автогигант имеет 50% акций JMCG. Французы рассчитывают вместе с этой компанией разрабатывать и выпускать в продажу недорогие электромобили.



Источник: https://auto.today.ua/
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