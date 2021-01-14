Renault разработал бюджетный электромобиль

Недорогой электромобиль Renault разработан специально для китайского рынка. Он там будет продаваться под брендом Yi. Его длина достигает 4675 мм, ширина – 1835 мм, высота - 1480 мм, а колесная база - 2750 мм.





Силовая установка состоит из электромотора мощностью 150 л.с. и литий-ионной батарей. Динамические характеристики этого электрокара пока не известны. Мы также пока не знаем, какой у него запас хода.













Официальная премьера нового французско-китайского электромобиля состоится в ближайшие месяцы. Но ждать его в других странах не нужно, ведь он создан только для рынка Китая.





Французский автогигант имеет 50% акций JMCG. Французы рассчитывают вместе с этой компанией разрабатывать и выпускать в продажу недорогие электромобили.











