Полный список платных дорог, которые пройдут через Днепр

Об этом сообщают корреспонденты Днепровской Панорамы со ссылкой на Кабинет Министров Украины.





Стало известно, что в 2021 году одной из основных задач для правительства, станет постройка и запуск первых автомагистралей, построенных на основе концессии, общая протяженность которых составит 1 500 километров. Такую информацию озвучили на заседании Кабинета Министров.





На заседании глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, на каких маршрутах будут построены первые шесть концессионных дорог.





Список дорог выглядит так:





Днепр-Запорожье;

Ягодин-Ковель-Луцк;

Киев-Житомир-Ровно;

Херсон-Николаев;

Борисполь-Полтава;

Днепр-Кривой Рог-Николаев.





Вышеперечисленные дороги объединят между собой 10 областей, в которых проживает более 12 миллионов украинцев.





В своем заявлении Криклий заявил о том, что концессия дорог принесет пользу обычным украинцам. Он также отметил, что участки дорог для пробной концессии проходили отбор таким образом, чтобы финансовые вложения окупились как можно скорее. Также он уверен, что платными дорогами будут больше пользоваться те, кто почувствуют улучшения дорожной инфраструктуры.





Стоит отметить, что в Министерстве инфраструктуры пока не знают, каким образом и в каких размерах будут возвращены инвестиции иностранных компаний, которые пойдут на постройку дорог, так как именно концессионеры будут определять условия и размер оплаты за использование трассы.





В то же время, в ведомстве надеются, что они смогут контролировать цену за проезд по платным дорогам, так как до этого Кабинет Министров утвердил максимальный размер платы за пользование платными дорогами.



