Dodge Durango Hellcat могут снять с производства в июне 2021

В свою очередь, предприятие Dodge в Мичигане собирается увеличить объём производства из-за огромного спроса. Изначально планировалось построить примерно 2000 экземпляров Durango SRT Hellcat.





Стоит сказать, что стоимость Durango SRT Hellcat начинается от 80 995 долларов. Что касается технического оснащения модели, то она комплектуется 6,2-литровым двигателем V8 с турбонаддувом производительностью 710 л.с. и 875 Нм крутящего момента.





Вместе с мотором функционируют 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия и система полного привода. Автомобиль может ускоряться до 96 км/ч за 3,5 секунды и максимально разгоняться до 290 км/ч. Говоря о массе машины, то она составляет 3946 кг.





Напомним, что Dodge Durango является трёхрядным полноразмерным спортивным внедорожником. Первые два поколения были очень похожи в том, что оба были разработаны на базе пикапов Dodge Dakota и Ram и выпускались на предприятии в американском штате Делавэр.





В свою очередь, третья генерация модели была построена на той же платформе, что и Jeep Grand Cherokee.



