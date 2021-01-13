В Эстонии презентовали боевую машину Type-X RCV

Согласно пресс-релизу компании, Type-X станет поддержкой для танков и боевых машин пехоты и будет выполнять самые опасные задачи. «Type-X может обеспечить прорыв оборонительных позиций противника с минимальным риском для собственных военнослужащих», — сказал генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Вяэрси





«Транспортное средство будет оснащено интеллектуальными функциями, такими как навигация, обнаружение препятствий с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, разработчики программного обеспечения Milrem Robotics использовали совершенно новый и инновационный подход, позволяющий выполнять сложные операции на более высоких скоростях», — сказал Вяэрси.











