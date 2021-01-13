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АвтоМото
Новости
13 января 21, 12:25
Первые фото электрического кроссовера Hyundai Ioniq 5
Ioniq 5
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Hyundai опубликовала тизерные изображения кроссовера Ioniq 5 – своей первой модели, построенной на разработанной специально для электромобилей архитектуре Electric-Global Modular Platform (E-GMP). Компания подтвердила, что ее премьера состоится уже в феврале.
Ioniq 5 станет серийным воплощением концепта Hyundai 45, показанного осенью позапрошлого года. Судя по рендерам, он сохранит и «ромбовидный» дизайн с множеством углов в 45 градусов на поверхностях кузова, и «пикселную» светотехнику. Собственно, тему Parametric Pixels производитель называет ключевой в облике новинки: здесь развивается общая стилистика «параметрической динамики», которую Hyundai сейчас использует и для топливных машин. Ездит Ioniq 5 на 20-дюймовых дисках – таких больших колес у электрокаров корейской марки до сих пор не было.

Hyundai Ioniq 5 будет поддерживать быструю зарядку, позволяющую за 5 минут восстановить запас энергии, которого хватит на 100 с лишним километров пути (цикл WLTP). Кроме того, владельцы смогут использовать кроссовер в качестве мобильного 3,5-киловаттного источника питания для внешних электроприборов, например – на отдыхе.



Другой информации от самого производителя пока нет, но ключевые характеристики утекли в Сеть еще в конце прошлого года. Если они верны, Hyundai Ioniq 5 имеет габариты в 4640x1890x1600 мм, расстояние между осями – ровно 3 метра. Два электромотора суммарно развивают 313 л.с. и обеспечивают полный привод. Разгон до сотни занимает 5,2 секунды, дальность пробега на одном заряде – 450 км (WLTP). Батарея емкостью в 58 киловатт-часов поддерживает 800-вольтовую зарядку, поэтому «заправиться» с 20% до 80% можно за 15 минут.



За доплату должны предложить блок аккумуляторов на 73 киловатт-часа, увеличивающий запас хода на 100 километров, крышу с солнечными панелями и камеры вместо внешних зеркал. Европейские покупатели получат свои машины уже летом.

Источник: https://www.avtomir.ua/
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