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АвтоМото
Новости
12 января 21, 12:38
Первые фото и подробности нового Ford Escort 2021
Ford Escort 2021
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В сеть попали шпионские фото Ford Escort 2021.
Не все знают, что знаменитая модель все еще производится, однако продается только в Китае и ряде азиатских стран. Последнее ее поколение представили в 2021 году, а теперь седан Форд прошел обновление.

Новый Ford Escort узнается по измененной передней части с огромной решеткой радиатора и раскосыми фарами. Также заменены капот и зеркала заднего вида, а сзади заметны новые фонари. Можно выбрать вариант ST Line с аэродинамическим обвесом.



Седан построен на платформе Ford Focus второго поколения и достигает 4633 мм в длину, 1825 мм в ширину и 1490 мм в высоту, а его колесная база – 2687 мм.



Фото салона Форд Эскорт 2021 отсутствуют, но известно, что там установят новую виртуальную панель приборов и увеличенный тачскрин.  

В Китае новый Ford Escort оснащают 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 122 л. с. Есть версии с 6-ступенчатыми механической и автоматической КПП.

Источник: https://autoportal.ua/
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