Первые фото и подробности нового Ford Escort 2021

Не все знают, что знаменитая модель все еще производится, однако продается только в Китае и ряде азиатских стран. Последнее ее поколение представили в 2021 году, а теперь седан Форд прошел обновление.





Новый Ford Escort узнается по измененной передней части с огромной решеткой радиатора и раскосыми фарами. Также заменены капот и зеркала заднего вида, а сзади заметны новые фонари. Можно выбрать вариант ST Line с аэродинамическим обвесом.













Седан построен на платформе Ford Focus второго поколения и достигает 4633 мм в длину, 1825 мм в ширину и 1490 мм в высоту, а его колесная база – 2687 мм.













Фото салона Форд Эскорт 2021 отсутствуют, но известно, что там установят новую виртуальную панель приборов и увеличенный тачскрин.





В Китае новый Ford Escort оснащают 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 122 л. с. Есть версии с 6-ступенчатыми механической и автоматической КПП.



