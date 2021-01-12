Водителю на заметку: алгоритм действий при ДТП

Первые ваши действия на месте ДТП имеют очень важное значение. Поэтому не паникуйте, а действуйте в соответствии с этим алгоритмом.





ПОЛНАЯ ОСТАНОВКА. Остановите транспортное средство и оставайтесь на месте происшествия. Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки. Не пытайтесь покинуть место ДТП, поскольку за это предусмотрен штраф, а если есть пострадавшие — уголовная ответственность в зависимости от последствий.





СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ. Безотлагательно вызовите скорую помощь (при необходимости), сотрудников полиции и сообщите страховую компанию о ДТП.





ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АВТО. Не перемещайте транспортное средство и предметы, имеющие отношение к происшествию. Ваш автомобиль, как и автомобили других участников ДТП, должен находиться на том же месте, где был сразу после аварии. Если кто-то до прибытия полиции пытается изменить местоположение предметов на месте происшествия, постарайтесь помешать этому и зафиксировать на видеокамеру телефона.





СВИДЕТЕЛИ. Попробуйте найти людей, которые были свидетелями происшествия. Договоритесь с этими людьми о заверении в случае необходимости обстоятельств происшествия. Обязательно запишите их контактные данные, в частности ФИО, номера телефонов, адрес, номерные знаки автомобилей.





ФОТОФИКСАЦИЯ. Обязательно зафиксируйте на камеру телефона все, что произошло после происшествия. Сделайте фото места ДТП из всех возможных ракурсов и на различных расстояниях. Обязательно сфотографируйте повреждения всех автомобилей, которые столкнулись. Эти фото будут в будущем одними из основных доказательств по делу.





ЕВРОПРОТОКОЛ. Если в ДТП никому не причинен вред здоровью, жизни, все участники аварии не находятся в состоянии алкогольного или иного опьянения, у всех участников есть страховые полисы, а один из участников признает себя виновным и вред, причиненный транспортному средству не превышает 50 000 гривен, водители имеют право самостоятельно составить «европротокол» (бланк выдается вместе с полисом или заполняется в электронном виде). В таком случае вызывать полицию для оформления ДТП не нужно, и никто из водителей не привлекается к административной ответственности.





ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ. Если европротокол не составлялся, нужна фиксация ДТП работниками полиции. Сотрудники полиции должны подготовить ряд документов, которые будут использоваться для воспроизведения картины ДТП, в частности: протокол об административном правонарушении и схему ДТП. Проследите, чтобы сотрудники полиции зафиксировали все, что касается ДТП. Максимальное количество информации поможет выяснить реальные причины ДТП.





ТЕСТ НА АЛКОГОЛЬ. Если сотрудники полиции предложат вам пройти тест на наличие алкоголя, пройдите его. За отказ предусмотрена ответственность. Требуйте копию теста об отсутствии алкоголя. В случае если у кого из участников ДТП есть явные признаки опьянения, требуйте прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Если кто-то из участников аварии отказывается проходить проверку на наличие алкоголя, проследите, чтобы отказ был оформлен документально.





СХЕМА ДТП. Схема ДТП — это основной документ, которым документально фиксируются все обстоятельства происшествия. Поэтому эту схему следует пересмотреть очень внимательно. Смотрите, правильно ли отражено на схеме местонахождение автомобилей и других предметов вокруг, наличие дорожных знаков и разметок. Обратите внимание на точность измерения расстояния между автомобилями и другими предметами. Важным моментом является отображение на схеме тормозного пути автомобилей. Подробно проанализируйте описание повреждений и полноту их отражения в схеме.





ПРОТОКОЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ. На виновника ДТП инспектор составляет протокол. Иногда инспектор может составить протокол на обоих участников ДТП. Во время составления протокола инспектор изымает водительское удостоверение и выдает временный талон на право управления. Если вы считаете, что не виноваты, однако протокол об административном правонарушении составлен в отношении вас, требуйте составления протокола на виновника.





ПИСЬМЕННОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ. Не ленитесь написать письменное объяснение. Все, что вы напишете в своем объяснении, станет основой для воспроизведения реальных обстоятельств ДТП. Постарайтесь подробно описать все, что произошло, обдумайте все фразы, которые будете писать. Пишите лаконично и понятно.





НЕСОГЛАСИЕ С ДЕЙСТВИЯМИ ИНСПЕКТОРА. Перечитайте все составленные сотрудниками полиции документы. Если вас что-то не устраивает, напишите свои замечания. Укажите свое несогласие в своем письменном объяснении, а также в соответствующей графе протокола. Сфотографируйте все документы, составленные на месте ДТП.





СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ. Для получения возмещения по полису необходимо вместе с другими участниками ДТП заполнить бланк уведомления о ДТП установленного образца. Это сообщение необходимо предоставить страховой компании для проведения страховых возмещений.





СУД. Инспектор составляет протокол на того водителя, который, по его мнению, нарушил правила. Однако кто виноват в аварии решает только суд. Все оформленные при ДТП документы будут рассматривать суд. В суд Вы можете предоставить свои объяснения по обстоятельствам ДТП, а также фото или видео доказательства. Оценив все указанные материалы суд должен вынести решение в отношении виновных лиц и привлечь их к ответственности.





Помните, первые грамотные действия на месте ДТП имеют важнейшее значение при рассмотрении дела в суде.



