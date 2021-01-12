Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.06
USD
28.04
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
12 января 21, 11:59
Сети АЗС начали поднимать цены на топливо в регионах
заправка
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, в период с 11 на 12 января 2021 г. повысили стоимость бензина и дизтопливо на 10-50 копеек за 1 литр, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы "А-95".
Все виды топлива на станциях Chipo подорожали на 40 коп./л: А-92 подорожал до 24,26 грн/л, А-95 - до 25,26 грн/л, ДТ - до 23,52 грн/л, сообщает encorr.

Цены на бензины в житомирской сети "Фактор" выросли на 20 коп./л: А-92 - до 22,70 грн/л, А-95 - до 23,70 грн/л. При этом ДТ подорожало на 30 коп./л, до 21,50 грн/л.

Shell в среднем подняла цены на все виды топлива на 20 коп./л: А-92 в этой сети подорожал до 25,99 грн/л, А-95 - до 27,65 грн/л, ДТ - до 26,74 грн/л. На станциях житомирской сети ZOG "двойка" и ДТ подорожали на 50 коп./л, до 21,99 грн/л и 22,49 грн/л соответственно.

Сети "Катрал" и BVS увеличили стоимость дизтоплива на 10 коп./л, до 21,27 грн/л и 24,29 грн/л.

Источник: https://biz.censor.net/
Ещё по теме:
Украинцам разрешили покупать бензин в канистры и прочую тару
Нелегальных заправок в Украине стало намного меньше
Цены на бензин: почем топливо в Украине
АЗС в Украине подняли цены на бензин и дизтопливо
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Первые фото и подробности нового Ford Escort 2021
noimageВодителю на заметку: алгоритм действий при ДТП
noimageС нового Mercedes сбросили почти весь камуфляж
Лента новостей