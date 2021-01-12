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АвтоМото
Новости
12 января 21, 11:57
С нового Mercedes сбросили почти весь камуфляж
Mercedes-Benz EQA
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«Зеленый» аналог Mercedes-Benz GLA должен был дебютировать еще в 2020 году, однако осуществлению этих планов помешала пандемия.
Новых сроков премьеры производитель пока не обозначил, но очевидно, что машина еще готова не вполне: испытания продолжаются. Об этом свидетельствует свежее видео, опубликованное на YouTube-канале walkoARTvideos. В нем Mercedes-Benz EQA показан с незначительной маскировкой.

В свою очередь, ресурс CarSpyMedia смог запечатлеть Mercedes-Benz EQB – более угловатый кроссовер, основанный на модели GLB. Будущую новинку обкатывают на Нюрбургринге.

Оба электромобиля в значительной степени повторяют донорские модели с ДВС: основные отличия сводятся к иным фарам и задним фонарям и заменяющей радиаторную решетку глухой передней панели – в духе нынешнего Mercedes-Benz EQC. Интерьеры также почти наверняка будут скопированы – с добавлением специфической для электрокаров информации в водительский интерфейс.

Свежих данных о силовых установках по-прежнему нет. Если ориентироваться на концепт EQA 2017 года, покупатели смогут рассчитывать на двухмоторную 200-киловаттную систему и батарею емкостью свыше 60 киловатт-часов, заряда которой должно хватать на 400 километров пути. Также не исключен выпуск «заряженных» AMG-версий.

Согласно все тому же плану, опубликованному «Даймлером» в прошлом феврале перед самым приходом коронавируса в Европу, Mercedes-Benz EQB должен дебютировать в 2021 году. Учитывая, что разработка и испытания двух соплатформенных моделей ведутся параллельно, можно надеяться, что в случае с EQB отставание от первоначального графика будет не столь сильным.



Источник: https://kurs.com.ua/
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