С нового Mercedes сбросили почти весь камуфляж

Новых сроков премьеры производитель пока не обозначил, но очевидно, что машина еще готова не вполне: испытания продолжаются. Об этом свидетельствует свежее видео, опубликованное на YouTube-канале walkoARTvideos. В нем Mercedes-Benz EQA показан с незначительной маскировкой.





В свою очередь, ресурс CarSpyMedia смог запечатлеть Mercedes-Benz EQB – более угловатый кроссовер, основанный на модели GLB. Будущую новинку обкатывают на Нюрбургринге.





Оба электромобиля в значительной степени повторяют донорские модели с ДВС: основные отличия сводятся к иным фарам и задним фонарям и заменяющей радиаторную решетку глухой передней панели – в духе нынешнего Mercedes-Benz EQC. Интерьеры также почти наверняка будут скопированы – с добавлением специфической для электрокаров информации в водительский интерфейс.





Свежих данных о силовых установках по-прежнему нет. Если ориентироваться на концепт EQA 2017 года, покупатели смогут рассчитывать на двухмоторную 200-киловаттную систему и батарею емкостью свыше 60 киловатт-часов, заряда которой должно хватать на 400 километров пути. Также не исключен выпуск «заряженных» AMG-версий.





Согласно все тому же плану, опубликованному «Даймлером» в прошлом феврале перед самым приходом коронавируса в Европу, Mercedes-Benz EQB должен дебютировать в 2021 году. Учитывая, что разработка и испытания двух соплатформенных моделей ведутся параллельно, можно надеяться, что в случае с EQB отставание от первоначального графика будет не столь сильным.



